ДТП в Харькове: погибли три студента-иностранца, опубликованы фото и видео с места трагедии
15 сентября 2017, 10:53
Обстоятельства ДТП выясняются.
ДТП в Харькове: погибли три студента-иностранца, опубликованы фото и видео с места трагедии
ДТП в Харькове: погибли три студента-иностранца, опубликованы фото и видео с места трагедии
ДТП в Харькове: погибли три студента-иностранца, опубликованы фото и видео с места трагедии
ДТП в Харькове: погибли три студента-иностранца, опубликованы фото и видео с места трагедии
ДТП в Харькове: погибли три студента-иностранца, опубликованы фото и видео с места трагедии
ДТП в Харькове: погибли три студента-иностранца, опубликованы фото и видео с места трагедии
В Харькове на проспекте Гагарина автомобиль Mercedes Benz на большой скорости влетел в электроопору. В результате происшествия, трое граждан Иордании, находившиеся в салоне авто, моментально скончались.
Как сообщаю источник в полиции, от сильного удара автомобиль разорвало на части, пишет 057.ua.
"В машине было трое граждан Иордании. Один студент медицинского университета, учился на 4-м курсе на стоматолога, двое других — студенты ХНУРЭ, 2 и 3 курс. Машина была настолько раскурочена, что не было видно номеров", — говорится в сообщении.