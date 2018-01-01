Сегодня, 20:40 RSS

Стало известно, какие области Украины предложили переименовать депутаты Рады

Сегодня, 19:00

Декоммунизация продолжает, что называется, "шагать по стране".

рада
Зал заседаний Верховной Рады УНИАН
В украинском парламенте члены комитета, занимающегося вопросами госстроительства, региональной политики и местного самоуправления, поддержали переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в рамках декоммунизации.

Соответствующее сообщение опубликовал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Раде Украины поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде предложили переименовать город Переяслав-Хмельницкий.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Украина, Верховная Рада, Днепропетровская область, Кировоградская область, Владимир Вятрович, декоммунизация
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности