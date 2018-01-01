Стало известно, какие области Украины предложили переименовать депутаты Рады

Декоммунизация продолжает, что называется, "шагать по стране".

Зал заседаний Верховной Рады УНИАН

В украинском парламенте члены комитета, занимающегося вопросами госстроительства, региональной политики и местного самоуправления, поддержали переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в рамках декоммунизации.

Соответствующее сообщение опубликовал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Раде Украины поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде предложили переименовать город Переяслав-Хмельницкий.

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