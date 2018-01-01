"У него нет яиц". Сеть бурно отреагировала на бегство Мухарского

Нардеп Мосийчук заявил, что Мухарский "...не мужчина, у него нет яиц"

Антон Мухарский. Соцсети

Решение украинского актера и шоумена Антона Мухарского (Орест Лютый) покинуть Украину и просить политическое убежище в одной из стран Европы вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

По словам шоумена, решение уехать из Украины он принял после вступления в силу закона об усилении ответственности за неуплату алиментов 6 февраля 2018 года, который в народе, по утверждению актера, уже окрестили "Законом Снежаны Егоровой". При этом Мухарский утверждает, что у нет долгов перед детьми, но в оплату "фиктивных долгов" с аукционов продают его имущество.

Одни подписчики в соцсети поддерживают актера, другие наоборот осуждают: "Це капєц! як кажеться ноу коментс! Як же ж так,Антіне!В мене нема слів!Отжеж суки, доканали!", "Нема слiв, однi мати курва... чому я не снайпер, чому не стрiляю...? Удачi Вам i сили вистояти", "Інтуітивно ця єгорова у мене завжди викликала відразу. Ну якась вона неприємна, хоча зовнішність має непогану. Так буває. Тому і не дивувалась Вашій історіі. Ну стерво, воно і в Африці стерво. А в єгоровоі на лобі написано великими буквами - СТЕРВО!", "Прямо, як Поплавський перед "останнім туром". Хоча, нє. Ми все зробимо і можна буде повернутися, щоб заспівати переможну пісню", "Чувак він звичайно цікавий....але винуватець всієї цієї ситуації є він сам....час все поставить на свої місця..."

Народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что это пиар актера.

"Я не знаю, платил ли Мухарский алименты Снежане Егоровой (бывшей жене. - Ред.). В каждом конкретном семейном случае, когда происходит конфликт, нужно разбираться отдельно. Но если говорить в целом, то могу однозначно сказать. Если мужчина не принимает участия в воспитании своих детей, не платит алименты, всячески избегает своих детей, прячется, то это просто не мужчина, у него нет яиц!" — заявил он в комментарии Обозревателю.

Напомним, шоумен Антин Мухарский пришел к Оболонскому суду Киева голышом и пытался отстаивать свои отцовские права.