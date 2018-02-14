Дело с алиментами. Шоумен Мухарский срочно уехал из Украины

Украинский актер, телеведущий, музыкант, шоумен Антин Мухарский покинул пределы Украины и планирует просить политического убежища в одной из стран Европы.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Мухарский пишет, что уехать из Украины решился после принятия Радой нового закона об усилении ответственности для неплательщиков алиментов. и приписанной ему роли "главного алиментщика страны".

К слову, по данным Минюста, его задолженность по алиментам на четверых детей от двух браков достигла 400 тысяч гривен.

Напомним, что ранее за неуплату алиментов у Мухарского отняли авто и продали с аукциона. Кроме того, шоумен устраивал "голый протест" против несправедливых, по его мнению, решений суда.