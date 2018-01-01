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"Убийство Бабченко": Подозреваемый Герман показал своего куратора из контрразведки

Сегодня, 14:50

Эпопея с "убийством-воскрешением" Бабченко идет-тянется уже на судебных площадках.

Борис Герман
Борис Герман в зале суда УНИАН
Адвокаты Бориса Германа − подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко − во время заседания Апелляционного суда столицы Украины показали снимок сотрудника контрразведки, который контактировал с их подзащитным.

Такое сообщение опубликовали журналисты телеканала "NEWSONE". Во время суда Герман еще раз заявил о том, что изначально сотрудничал с украинским спецслужбами. Его связным был некто Дмитрий с позывным "Дитрих". Именно этому человеку он передавал всю информацию о своих связях с российскими спецслужбистами.

Борис Герман
NewsOne

Адвокаты Германа предъявили фотоснимок "Дитриха" и обратились к суду с просьбой установить его настоящее имя.

Напомним, ранее Алексей Цымбалюк рассказал о своем участии в качестве "киллера" в инсценировке покушения на Бабченко. 

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Теги:  
Аркадий Бабченко, Киев, инсценировка, убийство, заказчик, Борис Герман, Дитрих, суд, контрразведка
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