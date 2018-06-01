"Предлагаю дружить домами": всплыли любопытные детали про главных обвиняемых в деле "убийства" Бабченко

Подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман куратором преступления назвал Вячеслава Пивоварника, который, по его словам, "в частном фонде Путина отвечает за Украину и теракты".

Бизнес-партнер Пивоварника – Геннадий Крот – рассказал ТСН, что и он, и все общие знакомые были в шоке от заявления Германа.

"Слава (Пивоварник – ред.) познакомил меня с Борисом (Германом – ред.) около 7 лет назад. Они дружат очень давно, дружат семьями и вхожи в семьи друг друга", – рассказал Крот.

По его данным, у Германа не так давно были очень серьезные проблемы, "связанные с работой, с заводом, вероятно с этим "Шмайсером".

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"Знаю, что сам Вячеслав искал в Украине адвокатов, юристов, которые помогли бы Борису разобраться. Когда я вчера услышал, как он назвал Славу, фактически члена семьи, который носился с его детьми, для меня это был шок. Мы даже в кругу своих друзей говорим: неужели Борю могли так запугать его проблемами, что он начал выстраивать какой-то цепочку? Мне кажется, что Борис, что Слава – они настолько далеки от всего этого. Я себе этого даже представить не могу", – отметил мужчина.

Пивоварника Крот описывает как "замечательного "контактера", замечательного менеджера, который свободно владеет несколькими иностранными языками, имеет очень хороший круг общения в Украине, России, Китае, европейских и африканских странах". С Германом общих дел Крот не вел, однако считает его человеком, очень зависимым от мнения близких.

"Борис, мне кажется, человек, который без согласия семьи – папы, мамы, жены, детей – из дома не выйдет", – считает предприниматель.

Напомним, организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко – "Гражданином "Г." – в суде назвали Бориса Германа. В четверг, 31 мая, суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Герман — исполнительный директор компании "Шмайсер". Это предприятие является единственным негосударственным предприятием по производству оружия в Украине. В соцсетях уже озвучили версию, что завод теперь отожмут. В частности, Николай Мамалыга отмечает: "Понятно, Порошенко, под которым сейчас весь оборонпром, хотел одним выстрелом убить зайца-конкурента и подбросить дебильному стаду рабов шкандаль, чтобы не воняло, и под шумок поднять тарифы или еще какую ху*ню".

Ранее "киллер" Бабченко прокомментировал спецоперацию силовиков. Он заявил, что шифроваться смысла не видит.

В свою очередь у Путина назвали "убийство" Бабченко развесистой клюквой. Песков отверг существование "приватного фонда Путина".