"Доел суп и поехал убивать". "Киллер" Цымбалюк рассказал об инсценировке убийства Бабченко

Бывший православный священник и член "Правого сектора" Алексей Цымбалюк рассказал о своем участии в качестве "киллера" в инсценировке покушения на российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко в Киеве.

По его словам, убийство Бабченко в начале апреля ему заказал украинец Борис Герман, который сейчас является подозреваемым по делу о покушении на убийство журналиста, сообщают журналисты BBC.

Герман и Цымбалюк несколько раз встречались и переписывались, обсуждая нюансы преступления. "Киллер" получил от него аванс в тысяч. Затем Цымбалюк отправился в СБУ и рассказал обо всем.

Узнав о подготовке преступления, украинские правоохранители решили провести специальную контр-операцию. Цымбалюка познакомили с будущей "жертвой" за несколько дней до инсценировки в киевской квартире Бабченко.

"Оперативник представил нас друг другу со словами: "Поздоровайся со своим возможным убийцей"", — сказал Цымбалюк. В день спецоперации, по его словам, экс-священник вел себя как настоящий киллер на случай слежки от заказчика. "Я доел суп, вызвал такси и поехал убивать Бабченко", − не без иронии рассказал "киллер".

Когда Цымбалюк приехал в квартиру Бабченко, то тот уже лежал в луже искусственной крови в ожидании кареты скорой помощи. "Киллер" пожелал "жертве" доброго здоровья, а в ответ получил просьбу: "Не смешить". Далее экс-священник поехал на конспиративную квартиру и сообщил через интернет Герману: "М паразитом покончено". На следующий день заказчик был задержан. Интересно, что далее Герман начал публично утверждал о том, что тоже был в курсе об инсценировке убийства и действовал по указке СБУ.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве. На следующий день выяснилось, что журналист жив, а преступление было инсценировано сотрудниками СБУ.