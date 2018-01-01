Убийство "Сармата": в Сети опознали одного из киллеров

По подозрению в убийстве Виталия Олешко задержан Артем Матюшин.

Задержанным по подозрению в убийстве бывшего бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") является Артем Матюшин.

Предполагаемого киллера "Сармата" опознали по фото пользователи социальных сетей, говорится в группе "Брд24/7 Бердянск" в Facebook.

При этом на странице в Facebook самого Матюшина достаточно мало информации. Судя по размещенным там фото, подозреваемый в убийстве занимается рукопашным боем.

Вместе с тем находящийся в тюрьме экс-заместитель командира батальона "Торнадо" Николай Цукур заявил, что подозреваемым в убийстве "Сармата" является экс-боец "Торнадо" Артем Матюшин.

"Это Артём Матюшин, уроженец Донецкой области. В бывшем проходил службу в подразделении Торнадо. Артём в батальоне прошёл курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Был дисциплинирован, трезв и умело обращался с оружием. 2015 году были задержаны семь бойцов Торнадо и командир Онищенко Руслан. Я, как первый заместитель командира Торнадо возглавил батальон. С личным составом были выведены из зоны АТО, в город Боярку, Киевской обл.", — написал Цукур в Facebook.

В то же время, как пишет "Страна", в задержанном по подозрению в убийстве "Сармата" узнали участника АТО по прозвищу "Заяц".

Артем Матюшин, родом из Донецкой области, участвовал в АТО в составе батальона "Айдар". Прозвище "Заяц", заявил источник из числа ветеранов АТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция обнаружила и задержала человека, убившего Виталия Олешко.

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