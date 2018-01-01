Уничтоженные боевики, "молчание" запрещенного оружия. Стали известны хорошие новости с Донбасса

В четверг на востоке нашей страны противник вел прицельный огонь по защитникам ряда населенных пунктов.

В четверг, по данным разведки, были уничтожены три боевика lug-info.com

В четверг, 19 июля, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 18 раз нарушили перемирие — открывали огонь по позициям украинских войск, но не применяли запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

На востоке Украины ее защитники не понесли потери, по данным разведки, уничтожены три террориста, один — получил ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песок, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного", — отмечается в материале.

По данным пресс-центра, своими провокационными действиями враги пытались заставить военнослужащих открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении перемирия.

В четверг, по данным разведки, были уничтожены три боевика Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.

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