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"Усик - трус": Лариса Ницой обрушилась на украинского боксера за бой в Москве

Вчера, 23:09

По мнению Ницой, Усик струсил прокричать "Слава Украине" и потребовать свободы для узников Кремля.

Лариса Ницой
Усик не показал себя украинцем, заявила писательница "Радіо Свобода"
Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинский боксер Александр Усик, одержавший в Москве уверенную победу над россиянином Маратом Гассиевым - трус, потому что, якобы, Усик в бою и после не проявил себя, как украинец.

"Усик - трус. Одно дело - уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать: "Слава Украине! Свободу украинцам - пленникам Кремля!.. Мог так Усик сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак. Так мог сказать только смелый человек. Украинец. Ни ты, ни тем усик не является", - заявила Ницой в эфире канала Обозреватель

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Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе. 

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

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Теги:  
Усик, Гассиев, бокс, спорт, политика, Ницой
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