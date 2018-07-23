Хорват Домагой Вида сделал больше для Украины, чем Александр Усик в Москве - Мирошниченко

23 июля 2018, 22:55

Политик и журналист резко раскритиковал как самого Усика, так и тех, кто радовался его победе над Гассиевым.

По словам Мирошниченко, хорват Вида сделал для Украины больше, чем формальный ее гражданин Усик

Бой украинского боксера Александра Усика против Марата Гассиева в Москве - это абсолютное подыгрывание московской пропаганде, отбеливание Путина и создание условий, при которых миру кажется, что между Украиной и Россией нет войны.

"В украинском реакция однозначна, а в хохлобанив - реакция ура-патриотов. Разницы абсолютно нет между тем боем Усика в столице страны-оккупанта и от гипотетической участия сборной Украины по футболу на ЧМ в той же стране. Это абсолютное подыгрывание московской пропаганде, отбеливание Путина и создание условий, когда весь мир понимает, что между Украиной и Россией нет войны ", - в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины - From-UA рассказал украинский журналист и политик, народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко.

Политик резко осудил бой Усика и всех, кто бросает шапки вверх и кричит "ура, что в Москве прозвучал украинский гимн".

"На самом деле то, что Усик бился в столице РФ и там прозвучал украинский гимн, это тоже ложится в концепцию Путина, что" мы же братья", хотя мы никогда не были и не будем братьями, что у нас гражданская война, хотя у нас страна-оккупант, которая уничтожает наших солдат, защитников на нашей территории. Усик это опровергает своим боем на территории страны-агрессора, страны-оккупанта. Он никогда не говорил о том, что Крым оккупирован, для него "Крым - это Крым", а для нас Крым - это часть Украины, которую нагло оккупировали", - отмечает депутат.

Самое печальное, по словам Мирошниченко, что в голове украинцев это не укладывается.

"Проведем аналогию со Второй мировой войной, когда было совершенно четко понятно, кто с кем воюет... Можно было себе представить, что Клавдия Шульженко выступает в Берлине, потому что это просто музыка, просто искусство, которое вне политики? Можно было себе представить, что в Москве выступала Марлен Дитрих? Здесь нет серых тонов, здесь только черное и белое. Здесь есть враг-оккупант, с которым надо бороться всеми методами... Когда мы всему миру показываем, что ну не такой уж этот оккупант и плохой, потому что можно на его территории выступать - извините", - отметил депутат.

По словам Мирошниченко, хорват Вида сделал для Украины больше, чем формальный ее гражданин Усик.

"Хорват Домагой Вида, который сказал сознательно" Слава Украине!", и посвятил победу хорватов украинскому " Динамо", несмотря на то, что он потом извинялся под давлением ФСБ, под угрозой дисквалификации и всего прочего, сделал больше для Украины, чем Усик, который вместо того, чтобы сказать хотя бы "Слава Украине" и посвятить свою победу в Москве украинским солдатам, которые защищают покой и воюют за нашу территориальную целостность и независимость, начал рассказывать какие-то москальские мемы... Позор всем тем, кто считает это победой, и Усику в том числе, никогда не признавал факта оккупации его родного украинского Крыма московитами, у которого, кстати, жена с ребенком являются гражданами РФ - страны-оккупанта", - говорит Мирошниченко.

Он отметил, что именно в этом проявляется вся суть гибридной войны.

"Именно в этом и проявляется гибридная война. И пока украинцы не осознают, что нет мелочей, что спорт является политикой, которую Путин использует самом деле для того, чтобы показать всему миру, что "ихтамнет", вот до тех пор мы не выиграем войну", - добавляет журналист.

Также Мирошниченко заявил, что давать Усику Героя Украины совершенно недопустимо.

"Это будет вторая Савченко... За что героя Украины - за то, что он делает качественно свою работу? В чем проявляется его героизм? В том, что этот бой должен был состояться в ОАЭ, а он согласился с его переносом в столицу страны-оккупанта? Единственный позитив, который раздавался украинский гимн, правда, с выкрученными моментами, и то, что там был украинский флаг. Но даже гимн и флаг, присутствующие в столице страны-оккупанта, - это значит, что государство-оккупант получила полный профит, потому что она продемонстрировала, что на самом деле не преследует украинский... Только почему-то Сенцов, который, кстати, тоже есть крымчанином, там сидит в тюрьме за свою гражданскую позицию, как и Клих. Большинство украинский, которые признают факт агрессии и оккупации РФ, то не могут поехать на территорию РФ, не будучи взятыми в заложники или в плен, а такие, как Усик, могут свободно ездить в Крым, в Россию, так как их использует российская пропаганда: видите , мы нормально относимся к Украинской. На самом деле это не украинцы, это хохлобаны ", - резюмировал депутат.

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Накануне Петр Порошенко прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, благодаря которой украинский спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе. 

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

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критика победа Александр Усик бокс Спорт Игорь Мирошниченко
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