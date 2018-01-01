В Балаклее на военном арсенале снова взрывались снаряды: названа причина

В городе частично эвакуировали жителей улиц, расположенных у склада.

Сегодня в Балаклее на военном арсенале взрывались боеприпасы twitter.com/slobozhanyn

В четверг, 3 мая, в Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти, потом началась внеплановая детонация снарядов.

Началась частичная эвакуация жителей улиц, расположенных возле места происшествия, речь идет об около 1 тысячи 500 человек, рассказал корреспонденту УНИАН мэр города Иван Столбовой.

"… сегодня на территории арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти. Во время этого процесса началась внеплановая детонация снарядов, которые остались на территории арсенала и находились на открытой местности", — отметил чиновник.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее начались взрывы и пожар на складе боеприпасов, в результате инцидента погибла женщина. Возгорание ликвидировали 24 числа, Служба безопасности Украины считает произошедшее диверсией.

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