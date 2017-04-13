В Раде посчитали, сколько Украина потеряла из-за взрывов боеприпасов в Балаклее

Во время пожара на военной базе в Балаклее Харьковской области Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

Об этом в эфире "5-го канала" рассказал председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, пишет Укринформ.

"В чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 миллиард долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе допустить", – заявил он.

По словам Пашинского, Украина унаследовала от СССР "миллионы тонн" боеприпасов, некоторые из них уже непригодны.

"В этих боеприпасах есть те, которые уже не пригодны, и те, которые нам очень нужны. Надо четко выделить те, что нам нужны, и хранить их в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения. А для тех, что не нужны — должна быть специальная программа для их дальнейшего уничтожения", — подчеркнул председатель комитета ВР по нацбезопасности.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в Балаклее на военной базе уцелело около трети боеприпасов.

Напомним, в ночь на 23 марта в Балаклее начались взрывы и пожар на крупнейшем в Украине складе боеприпасов. Позже стало известно, что в результате инцидента есть жертва и пострадавшиеликвидировали 24 числа. СБУ считает произошедшее диверсией.

Виде: 5 канал