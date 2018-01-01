В Чернигове педофил забросал бутылками памятник Героям Небесной Сотни

Задержанный ранее уже имел проблемы с законом.

УНИАН

В Чернигове полиция задержала мужчину, который бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни на Красной площади.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области.

"Вечером 15 июля по вызову немедленно выехали наряды патрульной полиции и Управления полиции охраны. На месте происшествия правоохранители задержали 50-летнего черниговца, который бросил в памятник стеклянную бутылку. Рядом с хулиганом полицейские изъяли еще восемь стеклянных бутылок. Задержанный ранее уже имел проблемы с законом, в конце прошлого месяца он освободился из мест лишения свободы, где с 2008 года отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Уголовное по статье "Хулиганство" (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

В июне Стрыйский городской районный суд приговорил к трем годам ограничения свободы мужчину, который отбил голову памятнику поэту Тарасу Шевченко в Стрые во Львовской области.

Установлено, что в феврале 2018 года мужчина отнял голову памятнику поэту, чтобы сдать на металлолом медные элементы обшивки. Сдав медь в пункт приема, вандал выручил около 1 тыс. гривен.

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