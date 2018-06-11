Отбивший голову памятнику Шевченко львовянин получил три года

Стрыйский городской районный суд приговорил к трем годам ограничения свободы мужчину, который отбил голову памятнику поэту Тарасу Шевченко в Стрые во Львовской области.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Установлено, что в феврале 2018 года мужчина отнял голову памятнику поэту, чтобы сдать на металлолом медные элементы обшивки.

Сдав медь в пункт приема, вандал выручил около 1 тыс. гривен.

Ранее соощалось, что в Житомире, в сквере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской, вместо бюста Карлу Марксу намерены установить памятник главе Организации украинских националистов Степану Бандере.

"В департаменте градостроительства Житомирского городского совета состоялся совет по поводу места установки памятника Степану Бандере", - рассказала руководитель местной ВО "Свобода" Мария Бовсуновская.

Скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько уже представили проект будущего памятника.