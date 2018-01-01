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В Днепре возле детсада АТОшник подорвался на гранате, видео

Сегодня, 21:25

За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи, состояние его очень тяжелое.

Силовики, Донецк, АТО, шеврон
В Днепре на гранате Ф-1 подорвался демобилизованный АТОтошник, который жил с родителями. В результате взрыва 28-летнего мужчину доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

Происшествие произошло в заброшенной многоэтажке напротив детского сада в одном из спальных районов города, сообщает ТСН.

Взрывной волной пострадавшего выбросило на улицу, где его, окровавленного, заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Был ли человек в помещении один и откуда у него боевая граната, теперь выясняет полиция.

"С места происшествия полиция изъяла вещественные доказательства, а именно рычаг от гранаты Ф-1. Полиция предварительно квалифицировала это событие, как неосторожное обращение с боеприпасами или оружием", — сказала спикер днепровских правоохранителей Анна Старчевская.

Родители не могут сказать, почему их сын оказался в заброшенном здании.

 За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи, состояние его очень тяжелое. "Травма крайне тяжелая, у него ампутация правой верхней конечности, множественные ранения брюшной полости, головы и лица", — рассказала заместитель главного врачи городской больницы №16 Юлия Бершаденко.

Напомним, в Запорожье пассажиры на остановке избили АТОшника.
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Днепр, взрыв, АТОшник, пострадвший, граната
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