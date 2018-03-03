В Запорожье пассажиры на остановке избили атошника, видео

В Запорожье пассажиры и ветеран АТО устроили драку на остановке общественного транспорта. на "ДК ЗАлК" (ДК Кирова)

По словам очевидцев, военный стал в начало очереди, сказав: "Я за вас кровь проливал". — сообщает издание zabor.zp.ua.

Люди, ожидавшие транспорт, начали предъявлять ему претензии и между ними завязался спор.

"Во время конфликта упал ребенок, а женщина, решившая, что это произошло по вине АТОшника, ударила его сумкой по голове, за что получила ответный удар", — говорится в сообщении.

В этот момент на военного набросилось сразу несколько человек. АТОшник позже самостоятельно поднялся и ушел. Его уже никто не догонял.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что у них нет данных об этом происшествии. Также пока нет информации о том, обращался ли пострадавший в медучереждение для оказания помощи.

Напомним, 17 февраля, в Запорожской области произошло двойное убийство: погибли 30-летняя женщина и военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.