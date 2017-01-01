В Киев прибыл первый рейс с украинцами, которые были в заложниках террористов в Кабуле

Без каких-либо комментариев посторонним, со слезами на глазах их встретили родные.

Теракт в Кабуле Reuters

В Киев прибыл рейс с украинцами, которые побывали в отеле в столице Афганистана, на который напали террористы "Талибана"

Без каких-либо комментариев посторонним, со слезами на глазах их встретили родные, сообщает ТСН.

Следующие освобождены из захваченного кабульского отеля украинцы должны прилететь уже сегодня и завтра. Завтра в Киеве сядет и специальный рейс с погибшими.

Напомним, 20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь".

По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.

В результате теракта погибли семь граждан Украины.