В Крыму решили орошать поля канализационными стоками: видео

Речь идет о десятках гектаров полей и садов.

В Крыму острая нехватка воды Reuters

Из-за засухи в аннексированном Россией Крыму задумались над возможностью использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных полей.

По словам и.о. директора Института сельского хозяйства Крыма Владимира Паштецкого, речь идет о десятках гектаров полей и садов, пишут "Крым.Реалии".

"Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации – это норма и питьевой воды", – заверяет Паштецкий.

В то же время специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон не рекомендует использовать очищенные канализационные стоки для полива.

"Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях", – рассказал Гапон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава "госпредприятия" "Вода Крыма" не исключает вариант подачи воды на полуостров по часам.

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