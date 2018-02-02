В "ЛНР" боевикам разрешили арестовывать "неблагонадежных граждан"

Такой "закон" подписал главарь террористической группировки Леонид Пасечник.
Текст "закона" опубликован на официальном сайте "главы ЛНР".
Теперь боевики получили сажать в следственный изолятор на срок от 30 до 60 суток "лиц, подозреваемых в причастности к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности ЛНР".
Решения о необходимости таких "арестов" должны принимать "Министерство государственной безопасности" или "министр внутренних дел" по согласованию с "генеральным прокурором".
"Закон" вступил в силу на всех территориях, контролируемых боевиками, в понедельник, 12 февраля.
Напомним, ранее главари "ЛНР" и "ДНР" решились на создание своего "Таможенного союза".