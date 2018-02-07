Послать "Моторолу" с Захарченко. В Telegram появились стикеры с боевиками "Л/ДНР"

В популярном интернет-мессенджер Telegram появилась подборка юмористических стикеров Plokhoy_Lugansk, персонажами которой стали террористы из незаконных группировок "ЛНР" и "ДНР".

Среди них − бывший и действующий главари группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий и Леонид Пасечник, глава группировки "ДНР" Александр Захарченко, глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет, погибший в Донецке боевик Арсен "Моторола" Павлов и многие другие. Всего в набор вошло 25 стикеров.

Напомним, ранее главари "ДНР" и "ЛНР" решились на создание своего "таможенного союза".