В "ЛНР" боевикам разрешили арестовывать "неблагонадежных граждан"

Главарь террористической группировки "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "закон", который разрешает так "правоохранителям ЛНР" превентивно задерживать любых людей, "вызывающих подозрение", на срок до 60 дней.

Текст "закона" опубликован на официальном сайте "главы ЛНР".

Теперь боевики получили сажать в следственный изолятор на срок от 30 до 60 суток "лиц, подозреваемых в причастности к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности ЛНР".

Решения о необходимости таких "арестов" должны принимать "Министерство государственной безопасности" или "министр внутренних дел" по согласованию с "генеральным прокурором".

"Закон" вступил в силу на всех территориях, контролируемых боевиками, в понедельник, 12 февраля.

Напомним, ранее главари "ЛНР" и "ДНР" решились на создание своего "Таможенного союза".