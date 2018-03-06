В Макдональдсе на Майдане избили до крови полицейских - СМИ. Фото

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1 / 4 Во вторник, 6 марта, в самом центре Киева в McDonald’s неизвестные избили двух мужчин, предположительно полицейских. На месте работает следственно-оперативная группа. Произошло это около 17:00 на Майдане Независимости. По словам очевидцев, в туалете ресторана быстрого питания произошла драка. Позже из McDonald’s вышли двое травмированных мужчин. У одного был разбит нос, у другого — голова. Также некоторые утверждают, что один из пострадавших якобы участковый. Об этом Информатор сообщает с места происшествия. Возле McDonald’s на снегу кровь. Туалет в ресторане закрыт и туда никого не пускают. На месте работают вооруженные полицейские, но отказываются что-либо комментировать. Они отшучиваются, что «приехали поесть бургеры». Также приехала скорая помощь. В то же время, в пресс-службе McDonald’s по состоянию на 18:00 об инциденте ничего не знают. В McDonald’s неизвестные избили двух мужчин В McDonald’s неизвестные избили двух мужчин. На место прибыла полиция. Фото: Информатор

Полиция а администрация заведения отказываются комментировать произошедшее.

В McDonald's, расположенном в центре Киева, на Майдане Незалежности, были избиты два полицейских.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел около 17.00 в туалете ресторана быстрого питания. У одного был разбит нос, у другого - голова. По неподтвержденным данным одним из пострадавших является участковый.

В настоящее время туалет в ресторане закрыт и туда никого не пускают. На месте работают наряд полиции, который не желает комментировать произошедшее. В самом McDonald's заявили, что им ничего не известно по данному эпизоду.

Ранее стало известно имя мужчины, убитого возле правительственного портала в центре Киева.