Подробности убийства в правительственном портале в центре Киева: названо имя погибшего

В правительственном квартале в центре Киева убили директора предприятия ООО "AQ Пластик" 38-летнего Сергея Захарчука.

По информации Еспресо, что Захарчук примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу. Пока директору оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию.

Ранее сообщалось, что в правительственном квартале на улице Лютеранской, 30, неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший умер.