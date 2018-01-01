В МВД сообщили о пострадавших полицейских в ходе столкновений у Рады

Один из участников митинга был задержан.

В результате столкновений с митингующими у здания Верховной Рады в Киеве пострадали трое правоохранителей, один человек задержан.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает телеканал "112 Украина".

"Трое (пострадавших полицейских. - Прим.). Один от газового баллончика, другой получил повреждения во время потасовки. К счастью, это легкие повреждения", - сказал Крищенко.



По его словам, в настоящее время на площади находится около тысячи митингующих и 500 правоохранителей. Один из участников митинга был задержан.

Ранее сообщалось, что в центре Киева у здания парламента начались столкновения. В митинге принимают участие участники Афганской войны и шахтеры. Они попытались прорваться в Раду.

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