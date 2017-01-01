В МВФ жестко раскритиковали законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде

В распоряжении украинских журналистов оказалась копия соответствующего письма.

Эмблема МВФ BBC

Международный валютный фонд официальным уведомил власти Украины о том, что принятие законопроекта президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать, что официальный Киев нарушает взятые на себя перед международными партнерами обязательства.

Такая информация содержится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, копию которого опубликовал портал "Европейская правда".

Согласно обнародованным данным, адресат письма – глава Администрации президента Украины Игорю Райнину, однако его копии были отправлены также премьер-министру Владимиру Гройсману, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, нескольким министрам и представителям правительства, а также другим высокопоставленным должностным лицам.

В письме Рон ван Роден категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием президентской версии законопроекта об Антикоррупционном суде (АКС).

"Подача президентом законопроекта о АКС должна была стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии", − говорится в тексте.

Как пишет ван Роден Самый крупный блок претензий к законопроекту был связан с процессом отбора судей - в фонде требуют, чтобы в Администрации президента выполнили рекомендацию Венецианской комиссии и предоставили представителям международных партнеров Украины по антикоррупционным вопросам право блокировать назначение недобропорядочных судей.

Напомним, ранее в МВФ предупредили украинцев о содержащихся в госбюджете-2018 рисках.