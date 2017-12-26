В МВФ предупредили украинцев о содержащихся в госбюджете-2018 рисках

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман считает, что наибольшие риски для госбюджета 2018 года содержатся в быстром росте расходов.

Он напомнил, что сейчас МВФ и Украина имеют активную четырехлетнюю программу, срок которой истекает в марте 2019 года, сообщает "Экономическая правда".

"Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий", - отметил Люнгман.

По его мнению, крайне важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась достижением трех целей:

1) сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне;

2) контроль текущих расходов (фонда зарплат, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам) − с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли;

3) внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина выплатила МВФ в нынешнем году больше, чем получила