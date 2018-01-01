В Одессе провели в последний путь известного кинорежиссера Киру Муратову: фото

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1 / 3 Кира Муратова завещала не организовывать публичных похорон (УНИАН)

По желанию умершей, прощание прошло без официальной церемонии.

Кира Муратова завещала не организовывать публичных похорон УНИАН

В Одессе 8 июня простились с легендой украинской кинорежиссуры Кирой Муратовой . Вечер памяти состоялся в здании Одесской киностудии.

Как передает УНИАН, в Одесском отделении Союза кинематографистов Украины заявили, что Муратова оставила при жизни пожелание о кремации ее тела и отсутствии официальных прощальных церемоний.

Организаторы панихиды установили в зале киностудии портрет режиссера, возле него возлагали цветы. В помещении играл оркестр и демонстрировались кадры фильмов Муратовой. Публичных речей никто не произносил, все желающие могли написать в "книгу памяти".

Днем на одном из городских кладбищ состоялось прощание, на котором присутствовали исключительно родственники и самые близкие люди режиссера. Родные Муратовой говорили, что она скончалась вследствие тяжелой болезни.

Напомним, российскую актрису и телеведущую Ренату Литвинову пропустили на территорию Украины для прощания с легендарным режиссером Кирой Муратовой.

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