В Одессе провели в последний путь известного кинорежиссера Киру Муратову: фото

По желанию умершей, прощание прошло без официальной церемонии.
Как передает УНИАН, в Одесском отделении Союза кинематографистов Украины заявили, что Муратова оставила при жизни пожелание о кремации ее тела и отсутствии официальных прощальных церемоний.
Организаторы панихиды установили в зале киностудии портрет режиссера, возле него возлагали цветы. В помещении играл оркестр и демонстрировались кадры фильмов Муратовой. Публичных речей никто не произносил, все желающие могли написать в "книгу памяти".
Днем на одном из городских кладбищ состоялось прощание, на котором присутствовали исключительно родственники и самые близкие люди режиссера. Родные Муратовой говорили, что она скончалась вследствие тяжелой болезни.
Напомним, российскую актрису и телеведущую Ренату Литвинову пропустили на территорию Украины для прощания с легендарным режиссером Кирой Муратовой.
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