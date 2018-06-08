В Госпогранслужбе проверили приехавшую на похороны в Украину Литвинову

Российскую актрису и телеведущую Ренату Литвинову пропустили на территорию Украины для прощания с легендарным режиссером Кирой Муратовой.

"Эта гражданка заехала в Украину. Когда она пересекала границу, мы проверяли информацию о возможном нарушении ею украинского законодательства относительно порядка въезда и выезда во временно оккупированный полуостров. Эта информация не подтвердилась", - сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Пограничники сообщили, что на первой линии контроля проверяли документы и информацию в базах данных, а на второй – непосредственно общались с Литвиновой. Отмечается, что никакой информации от других правоохранительных органов относительно возможного нарушения российской актрисой законодательства Украины или антиукраинских высказываний не было.

Как известно, Литвинова исполнила роли в шести фильмах Муратовой.

Напомним, легенда украинской кинорежиссуры Кира Муратова умерла 6 июня в Одессе на 84-м году жизни.