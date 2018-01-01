В разведке рассказали, как командование боевиков готовит провокации на Донбассе

Враг существенно активнее стал применять беспилотники, отметили в Минобороны.

По данным Главного управления разведки Минобороны, на Донбассе командование боевиков готовит провокации Reuters

На захваченной части Донбасса командование боевиков готовит провокации для дискредитации власти Украины накануне изменения формата операции по стабилизации обстановки в зоне конфликта

Противник существенно активизировал применение беспилотников и подготовку "артиллерийских подразделений", рассказал на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Максим Праута, ссылаясь на Главное управление разведки ведомства.

По его словам, комплексные мероприятия по подготовке незаконных вооруженных формирований проводятся как на полигонах, расположенных на подконтрольных террористам территориях, так и в Российской Федерации.

"… подготовка артиллерийских подразделений "2-го АК" ("армейский корпус", самопровозглашенная "ЛНР" — Ред.) осуществляется на полигоне в Лутугинском районе Луганской области под руководством российских офицеров, откомандированных из других частей Южного военного округа ВС РФ", — отметил полковник.

Праута добавил, что в то же время в Ростовской области России "организован ряд ускоренных курсов по повышению квалификации младшего офицерского состава российско-оккупационных войск". "Это командиры танковых подразделений, начальники радиостанций…", — объяснил спикер.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что боевики запугивают местных жителей недостоверной информацией о проведении силами АТО с 30 апреля "широкомасштабных наступательных действий".

До этого министр обороны Степан Полторак говорил, что в конце апреля на востоке нашей страны вместо антитеррористической операции начнется Операцию объединенных сил. В марте на должность командующего ОС был назначен заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram