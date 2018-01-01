Сегодня, 15:32 RSS

В результате взрыва в жилом доме в Лисичанске есть пострадавшие: фото с места происшествия

Сегодня, 13:38
kd8j < >
< >
1 / 5 Взрыв в жилом доме в Лисичанске (lg.npu.gov.ua)

В результате взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена.

В воскресенье, 3 июня, в Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме, в результате есть пострадавшие.

"Сегодня в 7:46 в колл-центр "102" поступило сообщение, что в доме по ул. Генерала Потапенко г. Лисичанска произошел взрыв", — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области.

Установлено, что в результате взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимацию.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГосЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел вследствие утечки газа из-за неисправности газового котла.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Лисичанск, Луганщина, взрыв, пострадавшие
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности