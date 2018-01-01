В СБУ объяснили обыски на "Мотор Сичи" махинациями иностранных инвесторов

Имена виновников в ведомстве не обнародовали.

В СБУ заявили, что разрушение стратегического предприятия повлечет ослабление государства УНИАН

Служба безопасности Украины проводит расследование в связи с разрушением стратегического предприятия "Мотор Сич" через представителей иностранных компаний, которые построили в Украине производственные мощности по выпуску авиадвигателей и хотели осуществить слияние предприятий.

"Сотрудниками спецслужбы во взаимодействии с Госфинмониторингом Украины установлено, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ПАО "Мотор Сич" осуществлялась в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций. В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", – сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках данного уголовного производства был наложен арест на 56% акций "Мотор Сич", поскольку следователи собирали доказательную базу по составу преступления.

Имена иностранцев и названия предприятий в СБУ пока держат в тайне.

Напомним, 23 апреля в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" в Запорожье Служба безопасности провела обыски. Осуществляли операцию столичные правоохранители.

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