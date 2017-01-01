В сети появились невероятные "инфракрасные" снимки природы Чернобыля

Автором фотосессии из зоны отчуждения стал фотограф Владимир Мигутин.

Фотограф Владимир Мигутин побывал в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС и сделал там серию снимков с помощью инфракрасной камеры.

"Трудно описать всю атмосферу, которую я испытал во время этой поездки. Несмотря на события 1986 года, руины и ржавчину, у меня не было мрачных чувств во время путешествия туда. Напротив, казалось, что я нахожусь на другой планете. Спустя более чем три десятилетие после катастрофы, пока люди все еще держатся подальше от этого места, леса, животные, растения здесь процветают, возрождаются природой", − сказал он.

Напомним, ранее "Главред" опубликовал фотогалерею памяти космонавта Леонида Каденюка.