Ушел в вечность "настоящий человек-легенда". Фотогалерея памяти космонавта Каденюка

На 68-м году жизни в Киеве в парке Царское Село умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман выразили соболезнования родным и близким покойного.

"Ушел в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие.

Ураинские космические исследования продолжаются, живет и становится на защиту страны наше ракетостроения. Вечная память первом украинском космонавту ...", — написал президент на своей странице в Facebook.

Премьер, назвал Каденюка "настоящим человеком-легендой" и выразил соболезнование родственникам покойного.

Напомним, первый космонавт Украины Леонид Каденюк в 2011 году дал интервью "Главреду", в частности, он поделился впечатлениями от полета за пределы атмосферы Земли.