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Ушел в вечность "настоящий человек-легенда". Фотогалерея памяти космонавта Каденюка
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Леонид Каденюк среди коллег космонавтов. spacefacts.de
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Леонид Каденюк среди коллег космонавтов. spacefacts.de
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Космонавт Леонид Каденюк. womo.ua
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Космонавт Леонид Каденюк. womo.ua
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Ушел в вечность "настоящий человек-легенда". Фотогалерея памяти космонавта Каденюка womo.ua
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Леонид Каденюк среди коллег космонавтов. womo.ua
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Каденюк с первым украинским космонавтом Павлом Поповичем.
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Каденюк - советникглавы космического агентства Украины.
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Марка посвященная первому украинскому космонавту. фото: rian.com.ua
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Ушел в вечность "настоящий человек-легенда". Фотогалерея памяти космонавта Каденюка фото: rian.com.ua
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Каденюк был в интернациональной команде. locals.md
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Леонид Каденюк со своим питомцем. locals.md
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Леонид Каденюк имеет множество наград. locals.md
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Встреча Каденюка с Папой Римским. Фото из личного архива Леонида Каденюка
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Ушел в вечность "настоящий человек-легенда". Фотогалерея памяти космонавта Каденюка Фото из личного архива Леонида Каденюка
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Леонид Каденюк с мамой. Фото из личного архива Леонида Каденюка
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Ушел в вечность "настоящий человек-легенда". Фотогалерея памяти космонавта Каденюка Фото из личного архива Леонида Каденюка
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Шаттл "Колумбия" отправился на орбиту 16 ноября 1997 года Фото из личного архива Леонида Каденюка
На 68-м году жизни в Киеве в парке Царское Село умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк.
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман выразили соболезнования родным и близким покойного.
"Ушел в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие.
Ураинские космические исследования продолжаются, живет и становится на защиту страны наше ракетостроения. Вечная память первом украинском космонавту ...", — написал президент на своей странице в Facebook.
Премьер, назвал Каденюка "настоящим человеком-легендой" и выразил соболезнование родственникам покойного.
Напомним, первый космонавт Украины Леонид Каденюк в 2011 году дал интервью "Главреду", в частности, он поделился впечатлениями от полета за пределы атмосферы Земли.