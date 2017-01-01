В штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе в первый день 2018-го

На востоке нашей страны сегодня террористы стреляли из разного оружия.

Сегодня террористы нарушали "Минск" Reuters

В понедельник, 1 января, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18:00 боевики два раза прицельно обстреляли опорные пункты украинских воинов.

В первый день нового — 2018-го — года противник продолжил нарушать Минские соглашения, в частности, применял запрещенное ими тяжелое вооружение, говорится в сообщении пресс-центра штаба спецоперации на его странице в Facebook.

На Донецком направлении вокруг Верхнеторецкого террористы в новогоднюю ночь более часа били по позициям Вооруженных Сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

На Приазовье злоумышленники из миномета калибром 120 мм и пехотного вооружения оборонительные обстреляли укрепления сил АТО в районе Павлополя.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке нашей страны договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.