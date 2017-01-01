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"В следующий раз придем за ним". В Харькове облили краской памятник Жукову

Сегодня, 11:17
Харьков, Жуков < >
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1 / 2 (Facebook.com)

На памятнике активисты оставили надписи.

В пятницу 5 января, в Харькове, члены националистической организации "Права молодь" залили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который установлен на проспекте Петра Григоренко.

Кроме это на памятнике активисты оставили надписи, сообщается на странице организации в Facebook.

"В следующий раз мы придем за ним (памятником)!", — заявили в организации.

Заместительница начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова в комментарии Newsroom рассказала, что разрисованный монумент обнаружили коммунальщики, которые быстро смыли всю краску. Никто из граждан с заявлением о вандализме не обращался.

Напомним, ранее в Донецкой области вандалы разбили памятник погибшим воинам АТО.
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Харьков, памятник, Жуков
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