"В следующий раз придем за ним". В Харькове облили краской памятник Жукову

На памятнике активисты оставили надписи.

В пятницу 5 января, в Харькове, члены националистической организации "Права молодь" залили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который установлен на проспекте Петра Григоренко.

Кроме это на памятнике активисты оставили надписи, сообщается на странице организации в Facebook.

"В следующий раз мы придем за ним (памятником)!", — заявили в организации.

Заместительница начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова в комментарии Newsroom рассказала, что разрисованный монумент обнаружили коммунальщики, которые быстро смыли всю краску. Никто из граждан с заявлением о вандализме не обращался.

Напомним, ранее в Донецкой области вандалы разбили памятник погибшим воинам АТО.