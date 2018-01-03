В Донецкой области вандалы разбили памятник погибшим воинам АТО

В Константиновке Донецкой области вандалы разгромили памятник погибшим воинам АТО, который был открыт 13 октября 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 2 января, в Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в городе поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая страну во время антитеррористической операции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полиция Константиновки принимает меры по установлению и задержанию нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Одессе вандалы облили краской памятный знак павшим героям АТО.