В Одессе вандалы облили краской памятный знак павшим героям АТО

В Одессе полиция начала расследование по факту вандализма в отношении памятного знака погибшим участникам АТО, который сегодня ночью неизвестные облили красной краской.

Памятный знак установлен возле основного административного здания, в котором размещены областная государственная администрация и областной совет, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Кроме того, принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве вандалы облили кровью еврейский монумент.