Рабочие горно-металлургическом комбината "АрселорМиттал" потребовали европейского уровня зарплаты.

АрселорМиттал

В настоящее время не функционируют ряд основных цехов и при ухудшении ситуации предприятие может полностью остановиться.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, 16 мая коллектив железнодорожного цеха ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" потребовал от работодателей повышения заработной платы до европейского уровня в тысячу 1000 и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

"Машинисты и помощники машинистов тепловозов, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината. Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс. Такая забастовка является незаконной", - говорится в сообщении.

Руководство криворожского комбината отметило, что внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы.

"Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города. В настоящее время специалистам предприятия удается удерживать ситуацию под контролем", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что если в ближайшее время данную ситуацию не удастся урегулировать, производство будет полностью остановлено, его восстановление займет много времени, на это придется затратить колоссальные ресурсы. На данный момент в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" средняя заработная плата составляет 14 тыс грн.

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