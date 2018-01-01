В Украине придумали способ "задавить" Россию

Глава "Укроборонпрома" отметил, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты.
"Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", - сказал он в интервью изданию "Обозреватель".
По словам Букина, украинские конструкторы сконцентрировались на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок, отметив, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты.
Глава "Укроборонпрома" утверждает, что ракету, которая может менять направление в воздухе и нести большую поражающую силу, сложно зафиксировать при помощи средств ПВО.
Ранее сообщалось, что инженеры из Украины и из Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты. Сама ракета состоит из двух расходных компонентов - твердотопливного пластикового стержня и окислителя внутри него. После введения стержня в горячий двигатель топливо и окислитель испаряются, а образующийся газ используется для создания тяги.
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