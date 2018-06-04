В Украине придумали способ "задавить" Россию

Руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил что Украина будет "давить" Россию качеством оружия.

"Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", - сказал он в интервью изданию "Обозреватель".

По словам Букина, украинские конструкторы сконцентрировались на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок, отметив, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты.

Глава "Укроборонпрома" утверждает, что ракету, которая может менять направление в воздухе и нести большую поражающую силу, сложно зафиксировать при помощи средств ПВО.

Ранее сообщалось, что инженеры из Украины и из Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты. Сама ракета состоит из двух расходных компонентов - твердотопливного пластикового стержня и окислителя внутри него. После введения стержня в горячий двигатель топливо и окислитель испаряются, а образующийся газ используется для создания тяги.