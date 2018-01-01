В Виннице ветераны АТО публично "вернули" свои награды Порошенко

Инцидент произошел в здании Винницкого областного совета.

В Виннице ветеран АТО отдает награду vn.depo.ua

В Виннице двое ветеранов АТО публично объявили о решении возвратить президенту Петру Порошенко свои награды.

Такое сообщение опубликовал портал "Depo.Винница". Инцидент произошел в здании Винницкого областного совета - когда после трех попыток депутаты не смогли открыть внеочередную сессию.

На трибуну вышел ветеран АТО, старший прапорщик ВСУ Вильгельм Кройц, и в знак протеста снял президентскую награду, полученную за боевые заслуги.

По его словам, после того, как у здания Верховной Рады в Киеве во время сноса палаточного городка правоохранители избили его сослуживцев, он не может носить награду от Порошенко.

"Поэтому, поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом", — сказал Кройц, отдал награду заместителю главы Винницкого областного совета Игорю Хмелю, попросив при этом передать ее президенту.

Затем на трибуну взошел боец 25-го батальона "Киевская Русь" Виктор Хомяк. Он произнес речь и сорвал с груди медаль.

"Вот из трех государственных наград одна Порошенко. За участие в АТО. У меня боевая награда "За мужество". Я кровью заплатил за эту награду. Но за что я воевал? За депутатов, которые не пришли? ", — задал он риторический вопрос.

Хомяк также попросил передать свою медаль Порошенко и положил ее на стол Хмеля.

В субботу, 3 марта, сотрудники правоохранительный органов разогнали палаточный лагерь, который стоял около здания Верховной Рады. В нем жили сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и представители политических организаций, в том числе партии "Батьковщины" и националисты.

Напомним, ранее в Нацполиции назвали число правоохранителей, пострадавших во время сноса палаточного городка.