"Помойки в центре столицы больше не будет". В Сети отреагировали на снос палаточного городка у Рады

В Сети интернет-пользователи по-разному прокомментировали снос правоохранителями палаточного городка протестующих в центре Киева — под Верховной Радой.

В частности, политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец на своей странице в Facebook написал, что "помойки в центре столицы больше не будет".

"Рыдания в Сети по разогнанному палаточному городку под Радой отдают фальшью. Бесплодная, бестолковая идея, якобы, в поддержку столь же бестолковой и бесплодной "большой политреформы" не могла закончиться иначе. Прямо скажет — застоялись уже на Грушевского с бутафорскими пустыми "юлиными палатками", с несколькими десятками человек, имитирующими "массовый протест", — отметил волонтер Юрий Касьнов.

"Ни один из протестующих был не готов отдать жизнь за те лозунги, которые они же и выдвинули. Это было видно сразу. Поэтому сейчас они на коленях, а не "беркута", — подчеркнул Nikolay Morenko.

"Ну, не могли ж они там вечно сидеть", — считает Jimmy Bo.

Напомним, 3 марта у Верховной Рады произошли стычки между полицией и протестующими, с обеих сторон были пострадавшие. Позже был снесен палаточный городок, полиция задержала более 100 участников акции протеста, а также изъяла девять боевых гранат РГД-5 с запалами.

Напомним, под стенами парламента с 17 октября 2017 года проходила акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", ее участники, в частности, требовали снятия депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы и создания Антикоррупционного суда.