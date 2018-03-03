Снос палаточного городка у Рады: в Нацполиции назвали число пострадавших правоохранителей

В субботу утром, 3 марта, в результате столкновений при сносе палаточного городка под стенами Верховной Рады Украины травмированы семеро полицейских.

Во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Результатом препятствования законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями различной степени тяжести: двое правоохранителей — легкой и пятеро — средней. По предварительным заключениям медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей", — говорится в сообщении.

Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, добавили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате зачистки палаточного городка у Рады были задержаны более 100 человек.

Правоохранители заявили, что на территории палаточного городка изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Вместе с тем в результате сноса палаточного городка у Верховной Рады 9 активистов движения "Визволення" доставили в больницы.