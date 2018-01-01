В Запорожской области море затопило курортную Кирилловку, людей эвакуируют: фото и видео

< > < >







1 / 5 Шторм стал причиной подтопления Кирилловки накануне начала нового курортного сезона (Фото: Facebook/Виктор Шейко)

Причиной бедствия стал шторм.

Шторм стал причиной подтопления Кирилловки накануне начала нового курортного сезона Фото: Facebook/Виктор Шейко

В поселке городского типа Кирилловка Запорожской области на Федотовой косе Азовского моря затоплена половина баз отдыха.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за резкой смены направления ветра начался шторм и колебания уровня воды в Азовском море, что и послужило причиной дальнейшего подтопления поселка.

"По состоянию на 15:00 28 мая около 50% баз отдыха подтоплены водой на 15-20 см", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что вода начала подступать еще 26 мая. Спустя два дня оперативный штаб принял решение выделить спецтехнику и начать эвакуацию людей с Бирючего острова.

"По состоянию на 15:00 около 100 человек перевезли тракторами. Еще 30 машин и около 100 человек, которые находились на самом проблемном участке, спасатели на автомобиле высокой проходимости САРМ отбуксировали на безопасную территорию. Кроме того, спасатели на спецтехнике перевезли ребенка с переломом на проезжую часть дороги для дальнейшей госпитализации", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее Одессу и область накрыл мощный циклон, который принес сильный дождь и ветер. Из-за стихии было остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта.

Читайте наши новости в Facebook