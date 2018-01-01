Vodafone озвучил новые тарифы

Все тарифы предусматривают безлимитное общение внутри сети и 30 минут на звонки за границу.
Речь идет о Vodafone SuperNet, которые предусматривают от 4 ГБ мобильного интернета.
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Как сообщается на сайте оператора, в данной линейке три тарифа:
Все тарифы предусматривают безлимитное общение внутри сети и 30 минут на звонки за границу, в 62 страны. Кроме того, пользователям обещают безлимитное общение в соцсетях и мессенджерах, а также – в зависимости от выбранного тарифа – безлимитный YouTube.
Также клиентам Vodafone теперь доступны своеобразные "абонементы" для безлимитного использования услуг: Video Pass, Online Pass, Insta Pass.
Напомним, 30 марта в Украине операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G в двадцати городах.
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