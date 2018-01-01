Vodafone озвучил новые тарифы

Все тарифы предусматривают безлимитное общение внутри сети и 30 минут на звонки за границу.

Vodafone запустил новые тарифы. newsbomb.gr

У мобильного оператора Vodafone Украина заработали новые тарифы с большим объемом мобильного интернета.

Речь идет о Vodafone SuperNet, которые предусматривают от 4 ГБ мобильного интернета.

Читайте также Связь четвертого поколения. Операторы объяснили, как проверить SIM-карту на доступ к 4G

Как сообщается на сайте оператора, в данной линейке три тарифа:

Vodafone SuperNet Start: цена – 65 грн за четыре недели, 4ГБ для мобильного интернета, 65 минут на звонки на другие сети;

Vodafone SuperNet Pro: цена – 85 грн, 8ГБ мобильного интернета, 100 минут на другие сети;

Vodafone SuperNet UNLIM: цена – 115 грн, безлимит для мобильного интернета, 150 минут на другие сети.

Все тарифы предусматривают безлимитное общение внутри сети и 30 минут на звонки за границу, в 62 страны. Кроме того, пользователям обещают безлимитное общение в соцсетях и мессенджерах, а также – в зависимости от выбранного тарифа – безлимитный YouTube.

Также клиентам Vodafone теперь доступны своеобразные "абонементы" для безлимитного использования услуг: Video Pass, Online Pass, Insta Pass.

Напомним, 30 марта в Украине операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G в двадцати городах.

Подробнее читайте в материале "Главреда" 4G в Украине заработал у Vodafone и lifecell: что это даст абонентам.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram