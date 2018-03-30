Впервые в Украине операторы мобильной связи запустили 4G

В пятницу, 30 марта, в Украине операторы мобильной связи запускают связь четвертого поколения 4G в двадцати городах Украины.

Оператор lifecell на своей странице в Facebook сообщил, что первым запустил новый стандарт связи. Согласно карте покрытия на сайте оператора, 4G доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

В свою очередь, оператор Vodafon сообщил в Facebook о запуске 4G в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Остальные крупные города обещают подключить уже 30 марта.

Отметим, что это операторы пока запускают точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц, основное покрытие 4G операторы начнут разворачивать в июле на частоте 1800 МГц.

Справка: Буква G в аббревиатуре 4G означает "поколение" (generation). Так в мире принято обозначать стандарты мобильной связи. Как правило, следующее новое поколение разрабатывается каждые десять лет.

Главным преимуществом от внедрения 4G для абонента будет высокая скорость передачи данных. Минимально зафиксированные скорости 4G колеблются на уровне 3-5 Мбит/сек., в то время как аналогичные показатели 3G составляют до 200-500 Кбит/сек.

В свою очередь, увеличение скорости даст возможность осуществлять действия в интернете с помощью смартфона быстрее. Например, если с 3G мобильное приложение скачивается за 1-3 минуты, то с приходом 4G это время сократится до 25 секунд. Фильм в хорошем качестве будет загружаться 10-15 минут, а выложить фото в социальную сеть пользователи смогут за 1 секунду вместо 25.

Напомним, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи — "Киевстар", Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы "Киевстар", lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

По результатам торгов "с голоса" оператор мобильной связи "Киевстар" стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн соответственно.

Оператор мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.

"Киевстар", Vodafone и lifecell заявили, что планируют запустить связь четвертого поколения летом этого года в большинстве населенных пунктов страны.