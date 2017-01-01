Военный эксперт рассказал, как летальное оружие из США повлияет на российскую агрессию

По мнению эксперта, решение о передаче американскими военными летального оружия ВСУ трудно переоценить.

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко отвечая на вопросы читателей во время чата для " Главреда ", дал оценку планам США по передаче Украине летального оружия.

"Военное значение предоставляемого летального оборонительного оружия пока находится на низшем тактическом уровне. И по его количеству - не приведет к стратегическим изменениям. Но военно-политического значение данного решения трудно переоценить, поскольку ним открывается перспектива дальнейших поставок современного тяжелого вооружения как со стороны США, так и со стороны их союзников", - сказал он.

Кроме того, военный эксперт спрогнозировал, как именно передача вышеуказанного оружия повлияет на войну на Донбассе и российскую агрессию.

"Масштабная поставка летального вооружения со стороны США и других союзников Украины может привести к состоянию, когда возможные потери россиян в продолжении боевых действий станут неприемлемыми. Что в дальнейшем может привести к изменению стратегической и политической ситуации", - отметил Романенко.

Также он объяснил логику американских военных, согласно которой Украине временно не будут предоставляться противотанковые комплексы модели Javelin.

По мнению Романенко, в Пентагоне вовсе не опасаются повторения эксцессов вроде тех, которые допустили боевики "ДНР", получив управления над российскими комплексами ПВО модели "Бук".

"Боевики не получали сложную технику в виде Буков. Их применяли экипажи российских вооруженных сил. И сейчас наиболее сложное вооружение находится в руках действующих военнослужащих ВС РФ или их контрактников-наемников. Сложные виды даже оборонительного американского оружия (в том числе Javelin) воспринимаются россиянами как шаг к эскалации боевых действий. Однако сами они занимаются этим с 2014 года. И не было никакого найденного в шахтах оружия, в захваченных складах для "трактористов" и "шахтеров". Это вооружение, особенно сложное современное, поставлялось и поставляется из России. Кроме того, российские Вооруженные силы используют оккупированную территорию Украины как испытательный полигон для своего нового оружия", - резюмировал Романенко.

Напомним, ранее военный эксперт оценил риски для Украины от Керченского моста.