Военный эксперт рассказал, как летальное оружие из США повлияет на российскую агрессию

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко отвечая на вопросы читателей во время чата для "Главреда", дал оценку планам США по передаче Украине летального оружия.

"Военное значение предоставляемого летального оборонительного оружия пока находится на низшем тактическом уровне. И по его количеству - не приведет к стратегическим изменениям. Но военно-политического значение данного решения трудно переоценить, поскольку ним открывается перспектива дальнейших поставок современного тяжелого вооружения как со стороны США, так и со стороны их союзников", - сказал он.

Кроме того, военный эксперт спрогнозировал, как именно передача вышеуказанного оружия повлияет на войну на Донбассе и российскую агрессию.

"Масштабная поставка летального вооружения со стороны США и других союзников Украины может привести к состоянию, когда возможные потери россиян в продолжении боевых действий станут неприемлемыми. Что в дальнейшем может привести к изменению стратегической и политической ситуации", - отметил Романенко.

Также он объяснил логику американских военных, согласно которой Украине временно не будут предоставляться противотанковые комплексы модели Javelin.

По мнению Романенко, в Пентагоне вовсе не опасаются повторения эксцессов вроде тех, которые допустили боевики "ДНР", получив управления над российскими комплексами ПВО модели "Бук".

"Боевики не получали сложную технику в виде Буков. Их применяли экипажи российских вооруженных сил. И сейчас наиболее сложное вооружение находится в руках действующих военнослужащих ВС РФ или их контрактников-наемников. Сложные виды даже оборонительного американского оружия (в том числе Javelin) воспринимаются россиянами как шаг к эскалации боевых действий. Однако сами они занимаются этим с 2014 года. И не было никакого найденного в шахтах оружия, в захваченных складах для "трактористов" и "шахтеров". Это вооружение, особенно сложное современное, поставлялось и поставляется из России. Кроме того, российские Вооруженные силы используют оккупированную территорию Украины как испытательный полигон для своего нового оружия", - резюмировал Романенко.

Напомним, ранее военный эксперт оценил риски для Украины от Керченского моста.