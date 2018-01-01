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Взрыв в Одессе: пытались убить директора скандальной охранной фирмы "Самсон". Фото и видео

Сегодня, 01:59
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1 / 4 (фото: Думская)

По информации местных СМИ, мужчина получил осколочные ранения ног.

 

Поздно вечером 24 июня в центре Одессы прогремел взрыв в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает Думская со ссылкой на информацию очевидцев происшествия, взрывчатка была заложена под днище припаркованного автомобиля на пересечении улиц Тройцкой и Александровского.

Пострадавшим оказался директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. По словам свидетелей, руководитель предприятия приехал домой вместе с семьей и в сопровождении охранников. Автомобиль марки "Мерседес" припарковали на улице на против.

Взрыв прогремел в тот момент, когда Бабенко вместе с семьей и охраной заходил в дом. Он получил ранение ног, больше никто не пострадал.

Напомним, охранная фирма "Самсон" недавно была в эпицентре массовых беспорядков в Одессе. Ее сотрудники охраняли бизнесменов, офис которых пикетировали местные активисты, называя оппонентов сепаратистами из-за ряда высказываний.

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Теги:  
Одесса, Самсон, охранная фирма, покушение, директор, взрыв, жертвы
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